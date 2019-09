Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 19-Jähriger auf Eppinghofer Straße beraubt - Polizei sucht Täter und Zeugen

Essen (ots)

45468 Mh.-Altstadt: Am Dienstag, 17. September, gegen 17.15 Uhr, wurde ein 19-Jähriger auf der Eppinghofer Straße von drei Unbekannten beraubt. Der 19-Jährige ging zusammen mit einem gleichaltrigen Bekannten vom Hauptbahnhof in Richtung Rathausmarkt, als sie in einer Passage zwischen der Eppinghofer Straße und einem Parkplatz an der Viktoriastraße von drei Unbekannten angesprochen wurden. Der erste Täter nahm dem jungen Mann Geld aus dem Portmonee, dann schlug der zweite Täter den 19-Jährigen. Anschließend durchsuchte der erste Täter die Tasche des Mülheimers nach weiterer Beute. Während der Tat hat der dritte Unbekannte den 19-jährigen Zeugen abgedrängt und davon abgehalten, sich einzumischen und seinem Bekannten zu helfen. Nach der Tat flohen die drei Räuber in Richtung Forum. Eine Fahndung in der Nähe blieb erfolglos. Die Polizei sucht nun die drei unbekannten Räuber und Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Der erste Tatverdächtige ist etwa 18 oder 19 Jahre alt, zirka 2 Meter groß und von sportlicher Statur. Er hat helle Haut, auffällig blaue Augen und soll ein "osteuropäisches oder russisches Erscheinungsbild" haben. Bei der Tat trug er eine schwarze Jacke der Marke Wellensteyn, eine schwarze Hose und eine schwarze Kappe. Der zweite Unbekannte ist etwa 17 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß. Er soll ein "südländisches Erscheinungsbild" haben. Seine Haare waren oben länger und an den Seiten kurz. Er trug bei der Tat eine schwarze Jacke. Der Dritte ist etwa 15 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß. Auch er soll "südländisch" ausgesehen haben und hat kurze, schwarze Haare. Er trug eine rote Jacke mit schwarzen Streifen an den Ärmeln. Zeugen, die Angaben zu den Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell