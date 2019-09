Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mädchen läuft auf Straße und wird von Auto erfasst

Essen (ots)

45470 MH.-Altstadt: Am Dienstagnachmittag, 17. September um 16 Uhr, wurde eine 9-Jährige von einem Auto auf der Körnerstraße erfasst. Das Mädchen spielte mit einem ebenfalls 9-Jährigen an der Straße. Dann wollte sie offenbar etwas von Zuhause holen und musste dafür die Straße überqueren. Dabei achtete sie nicht auf den Verkehr. Zur selben Zeit fuhr ein 31-jähriger Mülheimer mit seinem Skoda auf der Körnerstraße, von der Brückstraße kommend. Als das Mädchen über die Fahrbahn rannte, bremste er, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde erfasst und schwer verletzt. Zunächst lief sie jedoch zu ihrem Spielkameraden zurück. Der 9-Jährige reagierte genau richtig, lief nach Hause und holte Hilfe. Das Mädchen wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. / AKoe

