Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Heidekreis - Große Bewegungsjagd im nördlichen Landkreis und im Heidekreis

Nienburg (ots)

(BER)Am Samstag, 09.11.2019, findet im nördlichen Landkreis Nienburg sowie im angrenzenden Heidekreis eine sogenannte Bewegungsjagd statt. Von ca. 08.00 Uhr bis in die frühen Nachmittagsstunden ist damit zu rechnen, dass aufgescheuchtes Wild über die Straße läuft. Fahrzeugführer werden gebeten, in dieser Zeit besonders aufmerksam zu fahren und insbesondere auf unübersichtlichen Straßenabschnitten sowie in Waldgebieten besonders langsam zu fahren. Die Polizei weist im Übrigen darauf hin, dass nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung zwar grundsätzlich ein Betretungsrecht für jedermann gilt, dieses jedoch für bestimmte Bereiche eingeschränkt werden kann. Aus reinen Sicherheitsgründen und zum Schutz aller nicht an der Jagd beteiligten Personen, ist ein Betreten der bejagten Waldgebiete während der Bewegungsjagd untersagt. Geplante Spaziergänge an der frischen Lauft sollten auf nicht gesperrte Bereiche oder auf die Zeit nach Beendigung der Veranstaltung verlegt werden. Die Polizei wird erforderlichenfalls die Einhaltung der Vorschriften gewährleisten sowie gefahrenabwehrende Maßnahmen treffen.

