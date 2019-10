Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Wassenberg (ots)

Ein 34-jähriger Mann aus Wassenberg verursachte am Mittwoch (23. Oktober) einen Verkehrsunfall, bei dem sein Pkw erheblich beschädigt wurde. Nach ersten Erkenntnissen stand der Mann dabei unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Gegen 19.30 Uhr war der Autofahrer auf der Erkelenzer Straße aus Richtung Oberstadt kommend in Richtung Unterstadt unterwegs. Im Verlaufe der Fahrt verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, fuhr über eine Verkehrsinsel und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Andere Autofahrer konnten glücklicherweise ausweichen, so dass es nicht zu weiteren Kollisionen kam. Der Pkw Peugeot des Wassenbergers wurde derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der 34-jährige Fahrer kam mit leichten Blessuren davon und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein ist von den Polizeibeamten sichergestellt worden.

