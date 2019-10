Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Freischneider aus Kellerraum gestohlen

Erkelenz (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Donnerstag, 17. Oktober und Dienstag, 22. Oktober, in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses an der Mühlenstraße ein. Anschließend durchtrennten sie das Vorhängeschloss eines der Kellerräume und entwendeten daraus einen Freischneider.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell