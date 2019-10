Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte brachen Spielautomaten auf

Geilenkirchen (ots)

Gegen 4.40 Uhr am Mittwoch (23. Oktober) brachen unbekannte Täter in eine Spielhalle an der Konrad-Adenauer-Straße ein. Dort hebelten sie mehrere Spielautomaten auf und entwendeten daraus die Geldfächer. Außerdem wurde eine Kasse geöffnet. Ein Zeuge konnte beobachten, wie zwei Unbekannte aus der Spielhalle liefen und sich in Richtung Brucknerstraße entfernten. Beide Personen trugen schwarze Kapuzenpullover und hatten die Kapuze übergezogen. Einer von ihnen führte einen zirka 50 Zentimeter langen, rechteckigen Kasten mit sich. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat oder den gesuchten Personen in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell