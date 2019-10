Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte dringen in Büroraum ein

Erkelenz (ots)

Zwei unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag (20. Oktober), gegen 21.50 Uhr, Zugang zum Büroraum einer Waschstraße an der Paul-Rüttchen-Straße. In den Räumlichkeiten flexten sie einen Tresor auf und erbeuteten daraus Bargeld und Jetons. Bei den Unbekannten handelte es sich um zwei männliche Täter mit schlanker Statur. Beide trugen eine Baseball Kappe. Zeugen, die Hinweis zur Tat oder den Personen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefonnummer 02452 920 0.

