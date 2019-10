Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Erkelenz/Hückelhoven-Millich (ots)

Indem sie eine Scheibe einschlugen verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum 21. Oktober (Montag) Zugriff auf den Innenraum eines Pkw, der an der Straße Frankenring in Erkelenz stand. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie einen Rucksack mit Werkzeug und einen Laptop.

An der Straße zur Spinnerei in Millich stahlen unbekannte Täter eine Geldbörse inklusive Dokumenten und Geldkarten aus einem Pkw. Die Tat ereignete sich am Samstag, 19. Oktober, zwischen 1 Uhr und 10 Uhr.

Da es in den vergangenen Tagen wieder vermehrt zu Diebstählen aus Pkw kam, rät die Polizei:

Gerade Wertgegenstände sollten nicht im Fahrzeug zurückgelassen werden, denn das Auto ist kein Safe oder Schließfach! Oft werden Gegenstände wie Portemonnaies, Navigationsgeräte und Taschen im Wagen deponiert und sind dort für jedermann leicht zu erkennen. Selbst wenn Sie Ihre Sachen nicht sofort sichtbar im Auto ablegen, ist das keine Garantie, nicht bestohlen zu werden. Erfahrene Täter kennen jedes Versteck und brauchen für den Diebstahl nur Sekunden!

