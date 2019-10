Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorrollerfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Erkelenz-Hetzerath (ots)

Am 22. Oktober (Dienstag) kam es auf der Hohenbuscher Straße zum Zusammenstoß eines Pkw mit einem Motorroller, bei dem der Zweiradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 57-jährige Frau aus Dänemark befuhr gegen 15.50 Uhr mit ihrem Pkw Ford Focus die Hohenbuscher Straße aus Richtung Matzerath kommend in Richtung Kreisstraße 32. Am Kreuzungsbereich zur Kreisstraße 32/Rurtalstraße beabsichtigte die Dänin über die Kreuzung geradeaus weiter in Richtung Bundesstraße 57 zu fahren. Dabei übersah sie offensichtlich einen von links kommenden 58-jährigen Motorrollerfahrer, der mit seinem Zweirad der Marke Peugeot auf der Kreisstraße 32 in Richtung Doveren unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich der Hückelhovener schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die 57-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell