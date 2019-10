Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkraftrad entwendet

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Ein rotes Kleinkraftrad der Marke Peugeot haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag, 22. Oktober, entwendet. Das Zweirad, welches vor einem Haus an der Carl-Diem-Straße gestanden hatte, konnte später im Bereich der Anita-Lichtenstein-Schule wieder aufgefunden und der Eigentümerin ausgehändigt werden. Allerdings wies es Beschädigungen an der Karosserie auf.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell