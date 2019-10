Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Erneut Diebstähle aus Pkw

Erkelenz/Tenholt/Granterath (ots)

In der Nacht zu Dienstag (22. Oktober) ist es im Erkelenzer Stadtgebiet wieder zu mehreren Diebstählen aus Pkw gekommen.

An der Straße Im Kämpchen erbeuteten Unbekannte aus dem Inneren eines Fahrzeugs Kleingeld, ein Ladekabel sowie eine Schirmmütze.

In Tenholt wurde eine kleinere Summe Bargeld aus einem Pkw gestohlen, der am Baaler Weg stand.

Bargeld war auch in Granterath die Beute eines Diebstahls aus einem Pkw. In diesem Fall stand das Fahrzeug an der Straße Im End. An der Brunnenstraße wurde im gleichen Zeitraum eine Bohrmaschine aus einem Pkw entwendet. Noch ein weiteres Fahrzeug durchsuchten unbekannte Täter an der Straße Hinter den Hecken. Hieraus wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet.

Die Polizei macht (wie bereits mit Polizeibericht Nr. 295 vom 22.10.2019) erneut darauf aufmerksam, bitte keine Gegenstände in Autos zurückzulassen.

