Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person.

Rinteln (ots)

(ne) In der Mittagszeit am Freitag,08.11.2019 gegen 13:30 Uhr ereignete sich in Rinteln in der Braasstraße ein Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 45-jährige Kalletalerin fuhr mit ihren zwei Kindern in ihrem BMW auf der Braasstraße in Richtung der Einmündung zur Detmolder Straße (B238) und wollte dort nach rechts einbiegen. Sie musste verkehrsbedingt halten und abbremsen, der nachfolgende 21-jährige Hess. Oldendorfer fuhr mit seinem Audi A 3 auf. Hierbei wurde die Kalletalerin leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 750,00 Euro an beiden Pkw.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell