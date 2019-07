Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Zeugen nach versuchtem Porsche-Diebstahl gesucht

Bad Segeberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 15. Juli 2019 wurde in Henstedt-Ulzburg in der Straße Alsterwiesen der Diebstahl eines hochwertigen Porsche nur knapp verhindert.

Um 3:45 Uhr bemerkte ein Anwohner Licht in einer zu einem Einfamilienhaus gehörenden Garage. Darin hatten sich zwei Männer an einem Porsche im Wert eines unteren sechsstelligen Betrages zu schaffen gemacht. Sie ergriffen zunächst zu Fuß die Flucht, nachdem sie erkannten, dass sie bemerkt worden waren. Ein weiterer Zeuge sah kurze Zeit später in diesem Zusammenhang einen roten Sportwagen davonrasen.

Die Beamten der Kriminalpolizei Norderstedt haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun Zeugen, die in dem Bereich Alsterwiesen/Alsterquelle/Norderstedter Straße einen roten Sportwagen gesehen haben.

Hinweise auf den roten Sportwagen oder verdächtige Personen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 040/528060 entgegen.

