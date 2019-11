Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wohnungseinbruch.

Rinteln (ots)

(ne) In der Woche vom Samstag, 02.11.2019 bis Samstag, 09.11.2019 gelangten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Rinteln in der Friedrich-Wilhelm-Straße und entwendeten bisher unbekannte Gegenstände in unbekanntem Wert. Die Geschädigten befanden sich während der Tatzeit im Urlaub.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450 in Verbindung zu setzen.

