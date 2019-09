Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Männer streiten sich

Duisburg (ots)

Zwei Männer haben sich am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht (12. September, 23:30 Uhr) in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Graf-Spee-Straße zunächst verbal gestritten. Im Verlauf der dann folgenden körperlichen Auseinandersetzung soll der 46-Jährige den 57-Jährigen mit einem Messer am Arm verletzt haben. Rettungskräfte brachten den Duisburger ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter muss sich mit einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung auseinandersetzen. (stb)

