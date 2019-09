Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck/Neuenkamp: Brummis im Blick - Polizei zieht positive Bilanz

Duisburg (ots)

Im Rahmen des landesweiten Kontrolltages "Sicher.mobil.leben" hat die auch die Duisburger Polizei am Donnerstag (12. September) "Brummis im Blick" gehabt - und zwar mit Erfolg: Die Beamten nahmen vor allem in Beeck und Neuenkamp mehr als 40 Lastwagen unter die Lupe. Dabei schrieben sie den Tag über allein 22 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften. Meist haben in diesem Fällen die Brummi-Fahrer die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten. Elf Mal sicherten die Polizisten als Nachweis die entsprechenden Tachoscheiben. Zweimal beanstandeten die Beamten unzureichend gesicherte Ladung. Ebenfalls zweimal ahndeten sie das Fahren ohne Fahrerlaubnis. Aber nicht nur Ladung, Lenk- und Ruhezeiten sowie den technischen Zustand der Lastwagen nahmen die Experten ins Visier: Sie kontrollierten auch die Geschwindigkeit. So war ein 40-Tonner auf der Alsumer Straße mit 67 km/h unterwegs, wo 50 km/h erlaubt waren. Trauriger Spitzenreiter war allerdings ein Pkw: Die Fahrerin eines Toyotas fuhr mit 94 statt der erlaubten 50 km/h.

Besonders erfreulich war aus polizeilicher Sicht neben der Kooperationsbereitschaft von Fahrern und Unternehmen, dass kein Lastwagen aufgrund seines technischen Zustandes beanstandet werden musste. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell