Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt Georgier fest

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am heutigen Mittag am Bahnhof Kehl, einen 32-jährigen Georgier. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen Diebstahls bestand. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem wurde er von zwei weiteren Staatsanwaltschaften mit dem Grund der Aufenthaltsermittlung gesucht. Da die Beamten bei der Person Betäubungsmittel aufgefunden haben und er erheblichen Widerstand leistete, wird er noch eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bekommen.

