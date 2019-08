Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchter Fahrkartenautomatenaufbruch/ Bundespolizei sucht Zeugen

Bietigheim (ots)

Unbekannte versuchten am 01. August gegen 02:22 Uhr den Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Bietigheim aufzubrechen. Am Automat konnten diverse Aufbruchspuren festgestellt werden. Es gelang dem/den Täter/n jedoch nicht Bargeld zu entwenden. Die Höhe des Sachschadens beziffert sich derzeit auf ca. 4000 Euro. Zu möglichen Tätern und zum konkreten Tatzeitpunkt liegen derzeit noch keinerlei Erkenntnisse vor.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem versuchten Automatenaufbruch am Haltepunkt Bietigheim machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Offenburg

Ramona Fidan

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell