Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Explodierter Akku an einem E-Bike

Ennepetal (ots)

Am 23.11.2019 um 14:17 Uhr erhielt die Feuerwehr Ennepetal ein Hilfeersuchen von einem Radfahrer, dem auf dem Waldweg an der Kluterthöhle das Akku seines E-Bike explodiert war. Von der hauptberuflichen Feuer- und Rettungswache Ennepetal rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug mit 4 Feuerwehrbeamten aus. Bei deren Eintreffen war das Feuer bereits erloschen, so dass sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf eine medizinische Untersuchung des Radfahrers (dieser blieb glücklicherweise unverletzt) sowie eine Brandnachschau des Akkus und der Umgebung mittels Wärmebildkamera beschränkten. Der explodierte Akku wurde in eine Schuttmulde verbracht, mit trockenem Sand bedeckt und zur fachgerechten Entsorgung zur Feuer- und Rettungswache transportiert. Dieser Einsatz endete um 14:44 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell