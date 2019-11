Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Pferd in Notlage

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag, den 14.11.2019 wurde die hauptamtliche Wache um 07:49 Uhr in die Ortschaft Dreve alarmiert. In einer dortigen Stallung hatte sich ein Pferd in eine missliche Lage gebracht und konnte nicht eigenständig aufstehen. Mit einem Rettungsgeschirr speziell für größere Tiere und Muskelkraft wurde das Pferd aus seiner Lage befreit und konnte, nach einer kurzen Erholungsphase, selbstständig aufstehen. Der Einsatz endete für die 9 Einsatzkräfte um 09:41 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell