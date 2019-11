Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldealarm und auslaufende Betriebsmittel

Ennepetal (ots)

Am 07.11.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:58 Uhr zur Überörtlichen Hilfeleistung nach Schwelm alarmiert. In einer Schule hat die Brandmeldeanlage ausgelöst. Das Objekt wurde von der Feuerwehr Schwelm erkundet und die Feuerwehr Ennepetal brauchte nicht tätig werden. Vor Ort waren ein Einsatzleitwagen, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, eine Drehleiter sowie ein Tanklöschfahrzeug. Der Einsatz endete für die 10 Einsatzkräfte um 13:25. Für die Dauer des Einsatzes wurde der Grundschutz der Stadt Ennepetal durch den Löschzug Milspe/Altenvoerde sichergestellt. Um 13:50 wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug in die Wilhemstraße alarmiert. Dort verlor ein PKW Betriebsmittel, welchen von den 5 Einsatzkräften beseitigt wurde. Der Einsatz endete um 14:04 Uhr.

