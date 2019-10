POL-VER: Zwei Pkw prallen aufeinander + Einbrecher erfolglos an Haustür + Polizei sucht nach Unfall nach flüchtigem Pkw-Fahrer + Pkw übersehen + Radfahrer in Kreisel + Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Zwei Pkw prallen aufeinander

Achim. Zu einem schadensreichen Unfall kam es am Montagmittag in der Verdener Straße, als zwei Pkw aufeinanderprallten. Eine 48-jährige Fahrerin eines Ford fuhr in Richtung Etelsen und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah sie scheinbar eine entgegenkommende 57-jährige Fahrerin eines VW, wodurch es zu dem Zusammenstoß kam. Die beiden Fahrerinnen verletzten sich glücklicherweise nicht. An den Pkw entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 8.000EUR. Beide Pkw mussten anschließend abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbrecher erfolglos an Haustür

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen den frühen Samstagmorgenstunden und Montagnachmittag in ein Zweifamilienhaus einzubrechen. Die Täter hebelten an der Hauseingangstür, ließen jedoch aus bislang unbekannter Ursache von der Tat ab und flüchteten anschließend. Dennoch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe beobachtet haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei in Osterholz gebeten.

Polizei sucht nach Unfall nach flüchtigem Pkw-Fahrer

Ritterhude. Die Polizei Ritterhude sucht nach einem Fahrer eines dunklen Kleinwagens, nachdem dieser am Montagvormittag in der Straße "Am Großen Geeren" einen Unfall verursachte und anschließend ohne Angabe seiner Personalien flüchtete. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge jedoch mehr als 6.000EUR. An der Ampelkreuzung in Fahrtrichtung Stader Straße fuhr der Fahrer los, obwohl zwei Fahrzeuge vor ihm standen und wollte an diesen vorbeifahren. Eine 42-Jährige in einem Dacia wollte jedoch gerade nach links abbiegen, sodass es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Dacia wurde dabei außerdem gegen einen vorne an der Ampel stehenden Opel einer 21-Jährigen gedrückt. Anschließend flüchtete der Fahrer mit dem Kleinwagen nach links auf die B74 in Richtung Ihlpohl. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen zweifarbigen Kleinwagen in dunklen Farbtönen gehandelt haben. Mögliche Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, Hinweise auf den Fahrer oder sein Fahrzeug geben können oder auch der Fahrer selbst, werden gebeten, sich unter 04292/990760 mit der Polizei Ritterhude in Verbindung zu setzen.

Pkw übersehen

Lilienthal. Nach einem Unfall am Montagmittag in der Lilienthaller Allee, mussten zwei gegeneinandergeprallte Pkw abgeschleppt werden. Eine 42-jährige Fahrerin eines Opel wollte aus der Dr-Sasse-Straße nach links auf die Lilienthaler Allee fahren und übersah dabei scheinbar eine 62-Jährige in einem Nissan, die Vorfahrt gehabt hätte. Der Sachschaden wird auf 5.000EUR beziffert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Radfahrer in Kreisel angefahren

Osterholz-Scharmbeck. Im Kreisel im Klosterkamp verletzte sich ein 38-jähriger Radfahrer am späten Montagnachmittag bei einem Unfall leicht. Der Radfahrer fuhr in dem Kreisel und wurde nach ersten Erkenntnissen von einem 57-jährigen Fahrer eines VW übersehen und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Sachschaden dürfte nach ersten Erkenntnissen im vierstelligen Bereich liegen.

Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Schwanewede. Ein Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeuges hat am Freitag im Dreienkamp vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten, blauen Mercedes beschädigt. Allein am Mercedes entstand ein vierstelliger Sachschaden. Fahrer, die zwischen Freitagmorgen und dem Abend, selbst durch den Dreienkamp gefahren sind oder Beobachtungen zum Geschehen gemacht haben, werden unter 04209/914690 um Hinweise an die Polizei in Schwanewede gebeten.

