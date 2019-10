Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verkehrunfall

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch, den 30.10. 2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 21:17 Uhr zu einem Verkehrsunfall zur L699 gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein PKW frontal vor einem Baum gefahren war. Der Fahrer hatte das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde bereits vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug, stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Fahrzeugbatterien ab. Da auslaufende Betriebsmittel direkt in einen Bachlauf liefen wurde der Einlauf gesichert und die untere Wasserbehörde hinzugezogen. Diese lies noch in der Nacht durch eine Fachfirma den Bereich großzügig ausschachten.

Eingesetzt waren, neben dem Rettungsdienst, die hauptamtliche Wache, die Löschgruppe Rüggeberg und die Löschgruppe Voerde mit einem Rüstwagen. Da der Einsatz sich auf dem Gebiet der Stadt Breckerfeld befand wurde ebenfalls ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Breckerfeld eingesetzt. Der Einsatz endete um 23:12 Uhr.

