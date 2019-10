Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Unterstützung Rettungsdienst, Brandmeldealarm und Rauchentwicklung

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, den 29.10.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen alarmiert. Zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage einer Firma in der Milsper Straße wurde die Feuerwehr Ennepetal um 11:42 Uhr alarmiert. Dort hatte es an einem Gasheizstrahler eine leichte Verpuffung gegeben, bei der ein Mitarbeiter der Firma verletzt wurde. Die Gaszufuhr wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr abgeschiebert und der Verletzte mit dem Rettungsdienst in ein geeignetes Krankenhaus mit entsprechender Fachrichtung transportiert. Der ausgerückte Löschzug der hauptamtlichen Wache war mit einem Einsatzleitwagen, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter und einem Tanklöschfahrzeug vor Ort und konnte den Einsatz um 12:25 beenden. Insgesamt waren elf Einsatzkräfte vor Ort. Um 12:35 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einem "First Respond" - Einsatz in den Falkenweg gerufen. Dort leisteten die Einsatzkräfte, bis zum Eintreffen eines Rettungswagens die rettungsdienstliche Erstversorgung eines Notfallpatienten. Der Einsatz war für die fünf eingesetzten Kräfte um 13:02 Uhr beendet. Zu einer erneuten Unterstützung des Rettungsdienstes ging es für das Hilfeleistungslöschfahrzeug um 15:25 Uhr in die Büttenberger Straße. Dieser Einsatz endete um 16:05 Uhr. Am Abend dann wurde der Löschzug der hauptamtlichen Wache um 19:33 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in der Gegend um die Friedensstraße alarmiert. Dort konnte jedoch auch nach mehrmaligem Abfahren der gemeldeten Adresse kein Rauch festgestellt werden. Scheinbar hatte aufziehender Nebel, angestrahlt vom Flutlicht eines nahe gelegenen Sportplatzes, ein Besorgnis erregendes Bild abgegeben. Der Einsatz war für die acht Einsatzkräfte, die mit einem Kommandowagen, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter und einem Tanklöschfahrzeug ausgerückt waren, um 19:58 zu Ende.

