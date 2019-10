FW-EN: Ölspur, Verkehrsunfall, Tragehilfe

Feuerwehr Ennepetal

Am 22.10.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:36 Uhr zu einer Ölspur in die Kirchstraße alarmiert. Da es sich um eine Wasserspur durch ein Entsorgungsfahrzeug handelte, brauchte die Feuerwehr nicht tätig zu werden. Es war ein Gerätewagen Gefahrgut und zwei Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 07:50 Uhr. Um 13:16 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW zur Ecke Kölner Straße Buchenstraße alarmiert. Die drei verletzen Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Da einer der PKW einen defekten Gastank hatte wurde die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt und der Brandschutz sicher gestellt . Das Gas wurde kontrolliert bei dauerhaften Messungen und zusätzlicher Belüftung abgelassen. Beide PKW wurden gesichert, die Straße gereinigt und auslaufende Betriebsmittel aufgenommen. Es waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug und sechs Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 14:38 Uhr. Um 19:05 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst in die Wuppermannstraße alarmiert. Es waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und fünf Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 19:27 Uhr.

