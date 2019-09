Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - 10.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Am 02. September 2019 befuhr ein 33-jähriger Löninger gegen 15.25 Uhr mit seinem Pkw Scania die Friesoyther Straße aus Richtung Friesoythe kommend in Richtung Cloppenburg und wollte von dort nach links auf die Umgehungsstraße abbiegen. Ein entgegenkommender 78-Jähriger aus Salzbergen prallte aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes gegen den auf dem Abbiegestreifen stehenden Scania. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Emstek - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 02. September 2019 befuhr eine 46-jährige Emstekerin gegen 15.40 Uhr mit ihrem Fahrrad die Straße Am Wegholt und wollte hier die Cappelner Straße überqueren. Dabei übersah die 46-Jährige einen 36-Jährigen aus Großenkneten, der mit seinem Pkw Ford die Cappelner Straße aus Richtung Cappeln kommend in Richtung Emstek befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 46-Jährige schwer verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

