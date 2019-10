Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verkehrsunfall, Dachstuhlbrand, Straße unter Wasser

Ennepetal (ots)

Am 20.10.19 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:16 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Breckerfelder Straße alarmiert. Die zwei verletzten Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungsdienst versorgt . Der im Feld stehende PKW wurde durch die Feuerwehr gesichert und die Straße gereinigt. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort. Die Löschgruppe Voerde wurde zur Besetzung des Rüstwagen alarmiert, brauchte aber nicht auszurücken. Der Einsatz endete um 11:20 Uhr. Um 15:15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in die Kölner Straße alarmiert. Zum Glück wurde die starke Verrauchung nur durch einen Kamin ausgelöst und die Feuerwehr musste nicht tätig werden. Vor Ort waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, eine Drehleiter, ein Tanklöschfahrzeug und sechs Einsatzkräfte. Alarmiert waren noch der Löschzug eins und zwei. Der Einsatz endete um 15:39 Uhr Um 17:20 Uhr wurde die Feuerwehr zur Rüggeberger Straße alarmiert. Aufgrund eines verstopften Straßeneinlauf stand die Straße in einer Senke unter Wasser. Der Einlauf wurde durch die Feuerwehr gereinigt. Es waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und vier Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 17:54 Uhr. Im Anschluss wurde die Fahrzeugbesatzung in die Friedrichstraße alarmiert. Dort waren große Wassermengen in zwei Senken. Insgesamt wurden vier Straßeneinläufe gereinigt. Der Einsatz endete um 18:16 Uhr.

