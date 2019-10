Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ölspuren

Ennepetal (ots)

Am 17.10.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:23 Uhr zu einer Ölspur in die Rüggeberger Straße alarmiert. Aufgrund der Größe der Ölspur wurden durch die Feuerwehr Warnschilder aufgestellt und für die Beseitigung eine Spezialfirma hinzugezogen. Der Einsatz endete um 13:21 Uhr. Um 16:57 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Ölspur zur L699 alarmiert. Es wurden auf ca. drei Kilometern vereinzelte Ölflecken mit Spezial Reiniger beseitigt. Der Einsatz endete um 17:49 Uhr. Um 18:07 Uhr wurde die Feuerwehr in die Lindenstraße alarmiert. Aus einem PKW lief eine kleine Menge Öl aus. Das Öl wurde mit Hilfe von Bindemittel aufgenommen. Der Einsatz endete um 18:30 Uhr. Bei allen Einsätzen waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und vier Einsatzkräfte vor Ort.

