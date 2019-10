Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verrauchung in Ennepetaler Firma

Ennepetal (ots)

Am Montag, den 07.10.2019 um 06:57 Uhr wurde der Löschzug der Feuerwehr Ennepetal zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Firma an der Kölner Str. alarmiert.

Die Erkundung der Einsatzstelle ergab eine Verrauchung aufgrund einer kokelnden Stromleitung in einem Niederspannungsraum der Firma. Die Kräfte der hauptamtlichen Wache stellten den Brandschutz sicher, schalteten die Anlage stromlos und übergaben die Einsatzstelle anschließend dem Betreiber.

Die Feuerwehr Ennepetal war mit neun Einsatzkräften vor Ort und konnte den Einsatz um 07:50 Uhr beenden.

