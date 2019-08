Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Im Zeitraum von Freitag (16.08.2019), 16.00 Uhr, bis Sonntag (25.08.2019), 08.00 Uhr, wurde ein am rechten Fahrbahnrand der Straße Am Winterhügel parkender weißer Toyota/Ayoi an der kompletten linken Fahrzeugseite durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefonnummer 05451/ 591 - 4315.

