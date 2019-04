Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Unbekannte dringen in Gymnasium ein - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Unbekannte gelangten von Sonntag (28. April, 19 Uhr) auf Montag (29. April, 7 Uhr) in ein Bochumer Gymnasium im Stadtteil Linden. Beute: Geld und Handsirene - Schaden: Fensterscheibe beschädigt und beschmiert

In dem oben angegebenen Tatzeitraum drangen Kriminelle in die an der Keilstraße 42 gelegene Schule und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Aus einem Lehrerzimmer entwendeten die Unbekannten Geld und eine Handsirene. Am Haupteingang des Schulgebäudes wurde eine Scheibe beschädigt. Zudem sind diverse Schriftzüge auf diese Glasscheibe geschrieben worden.

Die Polizei fragt: "Wer hat verdächtige Beobachtungen an der Schule gemacht?"

Hinweise nimmt das Wattenscheider Regionalkommissariat unter der Rufnummer 0234 909-8405 oder außerhalb der Geschäftszeit die Bochumer Kriminalwache unter -4441 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell