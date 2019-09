Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldealarm

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am 28.09.2019 um 21:49 Uhr zu einer automatischen Brandmeldung in einem Betrieb zur Milsper Strasse gerufen. Ein Auslösegrund konnte nicht festgestellt werden. Der Einsatz konnte um 22:14 Uhr beendet werden. Am 29.09. um 01:01 Uhr löste die Brandmeldeanlage desselben Betriebes erneut aus. Auslösegrund war ein Bautrockner im Aufenthaltsraum. Der Einsatz konnte um 01:19 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell