FW-EN: Bodenkontamination und BMA

Am Mittwoch den 25.09.2019 gegen 08:00 Uhr ist bei der Kreisleitstelle ein Brandmeldealarm bei einer Firma in der Jacobstraße eingelaufen. Sofort wurde der Löschzug der Feuerwehr Ennepetal alarmiert. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass bei Wartungsarbeiten an der Lüftungsanlage ein Fehlalarm ausgelöst wurde. Der Einsatz endete gegen 08:20 Uhr

Um 09:10 Uhr ereilte der Feuerwehr Ennepetal die Meldung, dass es im Fasanenweg zu einer größeren Bodenkontamination gekommen war. Dort platzte ein Schlauch einer Hydraulikleitung eines Lastkraftwagens. Vor Ort wurden bereits ca. 60L Hydrauliköl vom Fahrer aufgefangen. Das restliche Öl wurde mit einer größeren Menge Bindemittel aufgefangen. Dadurch konnte ein abfließen in die Kanalisation verhindert werden. Abschließend wurde eine Spezialfirma zur Beseitigung der Bodenkontamination beauftragt.

Im Einsatz waren der Gerätewagen Umwelt und ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug.

