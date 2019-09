Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze im Stadtgebiet

Ennepetal (ots)

Am Sonntag, den 22.09.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Um 10:24 Uhr wurde die Feuerwehr in die Kölner Straße alarmiert, gemeldet war ein unangenehmer starker Geruch. Dieser Einsatz endete um 12:04 Uhr, nachdem Messungen und Erkundung negativ verlaufen waren. Direkt im Anschluss um 12:08 Uhr erfolgt eine Alarmierung zu einer Person hinter verschlossener Tür in die Voerder Straße. Nach gewaltfreiem Zutritt in die Wohnung, wurde der Patient dem Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete um 12:29 Uhr. Ein Rauchmelder sorgte um 14:09 Uhr das die Feuerwehr Ennepetal erneut ausrücken musste, in die Buettenberger Straße. Die Wohnung war verraucht, zwei Katzen wurden gerettet. Nach Lüftungsmaßnahmen, konnte die Wohnung an die Bewohner übergeben werden. Der Einsatz endete um 14:51 Uhr

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell