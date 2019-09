Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Unterstützung Rettungsdienst und BMA

Ennepetal (ots)

Am heutigen Freitag den 13.09.2019, wurde die Feuerwehr Ennepetal zur Unterstützung des Rettungsdienst in die Hembecker Talstraße in Ennepetal alarmiert. Gegen 18:oo Uhr wurde das Hilfeleistungsfahrzeug zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort befand sich das Rettungsdienstpersonal bei einem Notfallpatienten, bei dem spezielles Rettungsgerät angewandt werden musste. Die von der Feuerwehr Ennepetal eingesetzten Kräfte unterstützten bei der Anlage der Gerätschaften, sowie beim Transport aus der Wohnung des Patienten. Anschließen wurde der Patient dem Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr Ennepetal war mit einem Fahrzeug und 4 Einsatzkräften vor Ort.

Gegen 19.30 Uhr folgte ein weiterer Einsatz für die Feuerwehr Ennepetal. Die automatische Brandmeldeanlage einer Logistikfirma in der Stadt, meldete ein Schadensereignis direkt an die Kreisleitstelle. Diese entsandte umgehend den kompletten Löschzug der Feuerwehr Ennepetal, inklusive der Löschgruppe Voerde zur Einsatzstelle. Vor Ort wurde die EST durch den Einsatzleiter und den Angriffstrupp weiträumig erkundet. Zügig konnte das Auslösen der Brandmeldeanlage durch Wartungsarbeiten auf dem Firmengelände festgestellt werden. Die Brandmeldeanlage wurde durch den Einsatzleiter zurückgestellt und an den verantwortlichen der Firma übergeben. Die Feuerwehr Ennepetal war mit 4 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort, sowie mit Rettungskräften des Ennepe-Ruhr-Kreis.

