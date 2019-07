Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerverletzt nach Unfall mit Sattelzug

Borchen (ots)

(mh). Bei einem Verkehrsunfall mit einem LKW hat sich ein Autofahrer in Borchen schwere Verletzungen zugezogen. Der 58-jährige Fahrer eines Sattelzugs aus Litauen hatte um 08.05 Uhr zunächst die A 33 aus Richtung Bielefeld kommend an der Anschlussstelle Borchen verlassen. An der Kreuzung der Autobahnabfahrt mit dem Judenweg wollte er geradeaus in die Nikolaus-Otto-Straße fahren. Im Kreuzungsbereich kollidierte er dabei aus noch ungeklärter Ursache mit dem Daimler eines 89-Jährigen, der über den Judenweg in Richtung Alfen unterwegs war. Der Autofahrer wurde schwerverletzt durch einen Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Da aus dem LKW Diesel auslief wurde die untere Wasserbehörde verständigt, die an zwei Stellen das mit dem Kraftstoff getränkte Erdreich abtragen musste. Während der Bergungsarbeiten waren der Judenweg und die Abfahrt Borchen der A 33 für rund vier Stunden gesperrt.

