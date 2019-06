Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Trunkenheit im Verkehr; Fahrzeugaufbrüche; u.a.

Delmenhorst (ots)

Wildeshausen: Trunkenheit im Straßenverkehr Am Samstag, 29.06.19, 21.40 Uhr, wird in Wildeshausen auf der Visbeker Straße ein 45-jähriger PKW-Fahrer angehalten und kontrolliert. Während der Überprüfung wird Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt. Ein Test am Alcomaten ergibt einen Wert von 2,02 Promille. Des Weiteren wird festgestellt, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt und das Fahrzeug nicht versichert ist. Daraufhin erfolgen eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

Groß Ippener: Fahrzeugaufbrüche Bereits in der Nacht vom 27.06. auf den 28.06.2019, kommt es in Groß Ippener, Dorfstraße , zum Aufbruch von zwei Transportern. Unbekannte Täter verschaffen sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Inneren der beiden dort geparkten Transporter und entwenden hier diverse Werkzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf ca. 3000 Euro.

Ahlhorn-Sage: Verkehrsunfall Am Freitag, 28.06.2019, 18.35 Uhr, kommt es in Sage zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Fahrer eines Sprinters befährt die Garreler Straße in Richtung Garrel. Im Bereich der Bundesautobahn biegt er nach links ab um auf diese aufzufahren. Aufgrund der tief stehenden Sonne übersieht er den entgegenkommenden 21 Jahre alten Fahrer eines VW Golf und es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall wird niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 17.000 Euro.

Harpstedt: Verkehrsunfall Zu einem kleinen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Rosenfreibades in Harpstedt kommt es am Samstag, 29.06.2019, 19.00 Uhr. Ein Opel Zafira touchiert beim Ausparken einen abgestellten VW Touran. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei kommt es zu unterschiedlichen Behauptungen zum Unfallhergang bzw. zur Fahrereigenschaft. Zeugen, die diesen Vorgang beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen ( 04431 941115 ) in Verbindung zu setzten. Der Gesamtschaden wird hier mit 2000 Euro beziffert.

