Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190731.1 Mann durch Messerstich verletzt

Kiel (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es in der Werftstraße in Kiel zu einer folgenschweren körperlichen Auseinandersetzung.

Zwei sich persönlich bekannte Männer gerieten kurz zuvor in Streit. Dann zog der 24-jährige Tatverdächtige ein Messer und verletzte das Opfer im Bauchbereich.

Der verletzte Mann wurde durch den Rettungsdienst versorgt und umgehend in ein Kieler Krankenhaus verbracht.

Der Täter flüchtete vom Tatort.

Der verletzte 22-Jährige wurde im Krankenhaus operiert. Es besteht keine Lebensgefahr mehr.

Lisa Morgenthal

