Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze im Stadtgebiet

Ennepetal (ots)

Am Sonntag den 13.10.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Um 10:10 Uhr fuhr die Feuerwehr zu einer Person in Notlage. Nach Kontaktaufnahme und Erstversorgung des Patienten im Fahrzeug, wurde der Patient dem Rettungsdienst übergeben. Gegen 12:03 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Ölspur in die Loher Straße und Neustraße alarmiert. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit 4 Einsatzkräften fuhr zur Erkundung raus. Es stellte sich schnell heraus dass der betroffene Bereich das Hinzuziehen einer Fachfirma erforderte. Der Schadensort wurde mittels Ölwarnschildern gesichert und der Fachfirma zur Reinigung übergeben. Der Einsatz für die Feuerwehr endete um 12:30 Uhr. Der Löschzug der Feuer -und Rettungswache fuhr um 16:38 Uhr in die Südstraße. In einem dortigen Flüchtlingswohnheim hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Erkundung ergab dass der Rauchmelder durch Kochdämpfe ausgelöst wurde. Der Einsatz konnte um 16:58 Uhr beendet werden.

