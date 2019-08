Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung in S-Bahn

Ludwigsburg/Stuttgart (ots)

Drei unbekannte Männer haben am Sonntagmorgen (25.08.2019) gegen 05:33 Uhr einen 26-Jährigen in einer S-Bahn der Linie S5 geschlagen und beleidigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten der 26-jährige Mann sowie die drei Unbekannten zunächst in der S-Bahn zwischen Ludwigsburg und Stuttgart in verbale Streitigkeiten. In der Folge soll einer der mutmaßlichen Täter den 26-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Zudem beleidigten die Unbekannten den 26-Jährigen offenbar mehrfach. Nach Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof flüchtete die Tätergruppierung offenbar ins Stadtgebiet und konnte trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der 26-Jährige erlitt durch den Vorfall ein Hämatom am Jochbein. Zu den mutmaßlichen Tätern ist lediglich bekannt, dass es sich um drei Männer mit südländischem Phänotyp handeln soll. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell