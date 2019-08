Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Kabelbrand in S-Bahn-Tunnel

Stuttgart (ots)

Ein Kabelbrand hat am gestrigen Sonntagabend (25.08.2019) gegen 21:20 Uhr einen Polizei- und Feuerwehreinsatz in der S-Bahn Tunnelröhre im Stuttgarter Stadtgebiet verursacht. Zunächst war es im Tunnel zwischen den S-Bahnhaltepunkten Stuttgart-Schwabstraße und Stuttgart-Universität zur Auslösung einer Brandmeldeanlage gekommen. Im Anschluss konnte am Haltepunkt Stuttgart-Schwabstraße eine zunehmende Rauchentwicklung festgestellt werden. Da aufgrund der Sogwirkung der Tunnelanlage auch die Haltepunkte bis zum Stuttgarter Hauptbahnhof betroffen waren, wurde zunächst der Streckenabschnitt zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und dem Bahnhof Stuttgart-Vaihingen gesperrt. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei evakuierten anschließend die Reisenden an den betroffenen Haltepunkten und sperrten die Bahnsteige ab. Der Brandherd konnte im Anschluss durch Einsatzkräfte der Feuerwehr lokalisiert und gelöscht werden. Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind gegenwärtig noch unbekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden durch den Vorfall keine Personen verletzt. Der betroffene Streckenabschnitt war bis in die Morgenstunden des heutigen Montags (26.08.2019) für den Zugverkehr gesperrt. Es kam zu bahnbetrieblichen Auswirkungen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell