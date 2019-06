Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher hebeln Fenster auf

Bocholt (ots)

Einen Bildschirm und einen Kaffeeautomaten haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag bei einem Einbruch in Bocholt erbeutet. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte an der Karolingerstraße verschafft, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

