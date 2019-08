Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter geschlagen - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Zu einem tätlichen Angriff auf einen Zugbegleiter soll es am Samstag (17.08.2019) gegen 22.15 Uhr im ICE von Ulm nach Stuttgart gekommen sein. Nach bisherigem Kenntnisstand soll ein 20 - jähriger Mann kurz vor dem Zug Halt in Stuttgart aggressiv und aufgebracht durch den Zug gelaufen sein. Daraufhin wurde er durch den Zugbegleiter hinsichtlich seines Verhaltens angesprochen. Im weiteren Verlauf soll dann der 20 - Jährige vom Zugbegleiter Schadensersatz für eine im Zug verlorene Halskette gefordert haben. Nachdem seine Forderung abgelehnt wurde, soll er daraufhin dem Zugbegleiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Derzeit laufen gegen den 20- Jährigen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung. In diesem Zusammenhang sucht das Bundespolizeirevier Stuttgart nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer +49 711870350 entgegengenommen.

