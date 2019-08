Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter masturbiert in S-Bahn

Ludwigsburg/Bietigheim (ots)

Ein unbekannter Täter hat in den frühen Morgenstunden vom Samstag (24.08.2019) gegen 02:40 Uhr während der Fahrt in einer S-Bahn der Linie S5 nach Bietigheim vor einer 22-jährigen Frau masturbiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen setzte sich der mutmaßliche Täter nach Einstieg am Bahnhof Ludwigsburg zunächst gegenüber der jungen Dame. Kurz darauf bemerkte die 22-Jährige, dass der Unbekannte offenbar an seinem Glied manipulierte. Nach erfolgloser Aufforderung sein Handeln zu unterlassen, setzte sich die junge Frau um und vertraute sich am Endhaltepunkt in Bietigheim-Bissingen dem Lokführer der S-Bahn an. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, mit mittellangen schwarzen Haaren, einem Dreitagebart und arabischen Phänotyp beschrieben. Er soll zur Tatzeit ein schwarzes Polo-Shirt, eine kurze beige/schwarz karierte Hose getragen haben und führte offenbar eine Weinflasche mit sich. Die Bundespolizei hat zum Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

