Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Bilanz der Prüfungsabschlussfeiern in Reutlingen

Reutlingen (ots)

Stadt Reutlingen und Polizeipräsidium Reutlingen geben bekannt:

Bilanz zu den Feiern der Realschüler und Abiturienten anlässlich des Abschlusses der schriftlichen Prüfungen

Die diesjährigen Feiern an den letzten Prüfungstagen der Realschüler am Dienstag und der Gymnasiasten am Mittwoch sind friedlich und ohne nennenswerte Störungen verlaufen. Einsatzkräfte des Polizeireviers Reutlingen und des Kommunalen Ordnungsdienstes waren an beiden Tagen präsent. Ihr Fokus lag neben dem allgemeinen Jugendschutz auch auf der Überwachung des von der Stadt Reutlingen für die Pomologie und den Volkspark anlassbezogen verordneten Branntweinverbots. Am Dienstag wurden bis zu 50, am Mittwoch bis zu 250 Feiernde verzeichnet. Bei entsprechenden Personenkontrollen wurden vereinzelt Verstöße gegen das Branntweinverbot festgestellt. In acht Fällen wurden deshalb Bußgeldverfahren eingeleitet. Am Mittwochnachmittag musste eine 18-Jährige, die aufgrund ihres Alkoholkonsums am Boden lag und zeitweise nicht mehr ansprechbar war, vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Auseinandersetzungen oder Körperverletzungen wurden nicht verzeichnet.

Die Realschüler sorgten bereits am Dienstagabend wieder für Ordnung in den Parks. Die Gymnasiasten beseitigten am Donnerstagmorgen die Spuren ihrer Feier. (ak)

Nürtingen (ES): Motorradfahrer nach Unfall geflüchtet

Einen unbekannten Motorradfahrer, der am Donnerstagmorgen in der Alleenstraße bei einem Überholmanöver einen Unfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist, sucht das Polizeirevier Nürtingen. Ein 55-jähriger Fahrer eines Ford Tourneo wollte von der nach rechts abknickenden Metzinger Straße nach links in die Alleenstraße abbiegen und hatte sich entsprechend eingeordnet. In der Kreuzung wurde der Ford von dem unbekannten Biker links überholt. Als plötzlich Gegenverkehr aus der Alleenstraße kam, zog der Motorradfahrer seine Maschine zwischen dem Ford und einem davor fahrenden Lkw mit Anhänger nach rechts. Um eine Kollision mit dem Kraftrad zu vermeiden, wich der Pkw-Lenker nach rechts aus und prallte gegen einen Opel Omega, dessen 39-jährige Fahrerin auf der rechten Spur der Vorfahrtsstraße folgte. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Biker fuhr einfach weiter. Sein Motorrad wird als mattschwarz lackierte Straßenmaschine mit überbreitem Hinterreifen beschrieben. Das Kennzeichen war stark nach oben gebogen. Hinweise werden unter 07022/92240 entgegen genommen. (ak)

Ofterdingen (TÜ): Heftig aufgefahren

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Mittwochabend auf der B 27/Tübinger Straße unmittelbar nach der Zufahrt Weiherrain ereignet hat. Ein 61-Jähriger war gegen 18.15 Uhr mit seinem Lkw auf der Bundesstraße ortsauswärts in Richtung Tübingen unterwegs. Weil er kurz nach links auf ein aus der Straße Weiherrain mit Sondersignalen nach rechts in Richtung Ortsmitte einbiegendes Feuerwehrfahrzeug schaute, erkannte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. Mit großer Wucht krachte er mit seinem Lkw ins Heck eines Porsche Boxter einer 46-Jährigen. Dieser wurde nach vorne geschleudert und drehte sich um fast 180 Grad, bevor er nahezu auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Im Anschluss prallte der Lkw noch ins Heck eines vor dem Porsche stehenden Dacia Sandero einer 46-Jährigen, die vor dem Porsche gestanden war, und schob diesen noch auf einen Skoda Fabia eines 37-Jährigen auf. Die Fahrerin des Porsche und die Fahrerin des Dacia wurden nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw, der Porsche und der Dacia waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden fiel mit insgesamt etwa 47.000 Euro beträchtlich aus. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Gomaringen (TÜ): Kind mit Fahrrad gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein Kind erlitten, das am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrrad auf dem Beiweg an der Nehrener Straße gestürzt ist. Der zwölfjährige Junge war mit dem Rad gegen 13.20 Uhr vom Schulzentrum Höhnisch in Richtung Gomaringen unterwegs, als er kurz nach der Bahnunterführung vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach links vom Weg abkam und stürzte. Hierbei zog sich der Junge, der keinen Helm trug, schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (jw)

