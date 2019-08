Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geldbörse gestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Einer 83-Jährigen wurde am Freitag, 23. August, gegen 10.45 Uhr, in einem Geschäft am Westring die Geldbörse gestohlen. Während des Einkaufs wurde die Seniorin von zwei Frauen angesprochen und abgelenkt. Später stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Eine Unbekannte ist zirka 45 Jahre alt und hat schulterlange, blonde Haare. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

