Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Automatenaufbrecher geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Sonntagmorgen (07.04.2019) versucht, einen Parkscheinautomaten an der Hornbergstraße aufzubrechen. An der Ulmer Straße scheiterten die Täter beim Versuch, einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Eine Zeugin hörte in der Hornbergstraße gegen 06.00 Uhr laute Geräusche und begab sich vor die Haustür. Dort traf sie auf drei Unbekannte, die offenbar versucht hatten, den Parkscheinautomat aufzubrechen. Als sie die jungen Männer ansprach, flüchteten sie. Sie sollen dunkle Kapuzenpullis getragen haben, können aber nicht näher beschrieben werden. Bereits in der Nacht zum Samstag (06.04.2019) scheiterten Unbekannte beim Versuch, einen Parkscheinautomaten an der Straße Heiligenwiesen aufzubrechen. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. An der Ulmer Straße entdeckten die Beamten am Sonntagmorgen (07.04.2019) gegen 08.30 Uhr Aufbruchspuren an einem Zigarettenautomaten. Ob auch hier ein Tatzusammenhang besteht, wird geprüft. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostenstraße zu melden.

