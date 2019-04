Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Dieb festgenommen

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (06.04.2019) einen 19 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Parfüms entwendet zu haben. Ein nicht im Dienst befindlicher Polizeibeamter hörte gegen 20:00 Uhr in einer Stadtbahn im Bereich Bad Cannstatt, wie sich drei junge Männer lautstark über Diebesgut unterhielten. Bei der anschließenden Kontrolle konnten bei dem 19-Jährigen im mitgeführten Rucksack drei Parfüms festgestellt werden. Laut Zeugen hatte zuvor eine unbekannte Frau bei dem Tatverdächtigen in der Stadtbahn bereits etwa sechs Parfüms für 20 Euro gekauft. Der 19-jährige Deutsche wird am 07.04.2019 mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt. Die Ermittlungen zu der Hehlerin dauern an. Sie wurde als 22 - 23 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, mit arabischem Aussehen und schwarzen Haaren beschrieben. Über die Bekleidung ist nichts bekannt. Sie war in Begleitung von zwei Männern im Alter von 20 - 25 Jahren, wovon einer ein Baby auf dem Arm hatte. Zeugen werden gebeten sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 zu wenden.

