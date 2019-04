Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Freitagabend (05.04.2019) zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr an zwei Häusern an der Karlsruher Straße zu schaffen gemacht. An einem Einfamilienhaus kletterten sie mittels einer auf dem Grundstück vorgefundenen Leiter in das Obergeschoss und hebelten dort ein gekipptes Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude und entwendeten Bargeld. Der Versuch, an einem Reihenhaus verschiedene Fenster und Türen aufzuhebeln, scheiterte. Hierbei wurde von einem Zeugen ein Mann beim Verlassen des Grundstücks gesehen, der eine rot-schwarze Jacke getragen haben soll. Weitere Zeugen werden gebeten sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

