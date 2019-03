Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zwei Kennzeichendiebstähle in Riede+Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus+Weiterfahrt gestoppt+Alkoholisiert verunfallt

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Zwei Kennzeichendiebstähle in Riede

Riede. Zwischen Samstagnachmittag bzw. Abend und Sonntagmorgen haben unbekannte Personen die hinteren Kennzeichen mit zugehöriger Halterung zweier Pkw in der "Bruchstraße" und in der Straße "Hinter den Höfen" gestohlen. Anschließend konnten die Diebe unerkannt flüchten. Die Polizei Thedinghausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter 04204/402 um Hinweise auf verdächtige Personen oder Umstände. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 100EUR.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Verden. Bereits zwischen Samstag, 23.02.2019, und vergangenem Sonntagnachmittag haben unbekannte Personen versucht, in ein Einfamilienhaus in der Neißestraße einzudringen. Die Personen hebelten erfolglos an einer Terrassentür und ließen aus unbekannten Gründen von der weiteren Tat ab. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten. Die Polizei Verden bittet mögliche Zeugen unter 04231/8060 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen innerhalb des fraglichen Tatzeitraumes. Durch die Tat wurde ein Sachschaden von etwa 500EUR verursacht.

Weiterfahrt gestoppt

Achim. Beamte der Polizei Achim haben am Sonntagabend einen 34-jährigen Fahrer eines BMW in der Embser Landstraße wegen Fahrens unter Einfluss von Alkohol und ohne Fahrerlaubnis gestoppt. Während einer Verkehrskontrolle entstand der Verdacht, dass der Fahrer alkoholisiert am Steuer saß. Ein Test am sogenannten Alkomaten ergab einen Atemalkholwert von 1,86 Promille. Der genaue Wert ergibt sich nach Auswertung der später genommenen Blutprobe. Außerdem wurde durch den 34-Jährigen ein gefälschter Führerschein vorgelegt. Er hätte demnach gar nicht am Steuer sitzen dürften. Der Pkw wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Alkoholisiert verunfallt

Ritterhude. Am Sonntagmorgen kam ein 45-jähriger Mann in einem Skoda Fabia im Stader Postweg in Fahrtrichtung Grüne Straße nach links auf die Gegenfahrbahn ab und prallte dort gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Transporter der Marke Daimler. An beiden Fahrzeugen entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 22.500EUR. Der Skoda des 45-jährigen Verursachers musste abgeschleppt werden. Der 45-Jährige verletzte sich leicht und wurde vor Ort medizinisch behandelt. Er stand außerdem unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test an einem geeichten Prüfgerät ergab einen Wert von 2,7 Promille Atemalkoholkonzentration. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell